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综合指数下落9点

1美元兑13285盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落1.245点或-0.02%至5652.241点。但在下午收盘时，却下落9.187点或-0.16%，报收于5644.299点。LQ-45指数下落2.75点或-0.29%，报934.483点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数上升133.25点或0.71%，报18797.88；香港指数下落5.12点或-0.02%，报24262.18；上海指数下落17.22点或-0.52%，报3269.39；海峡时报指数上升4.18点或0.13%，报3181.45。

昨天我国整天的交易总共发生30万2514次，有109亿1588万份股票易手，总值7兆5641亿盾。涨价的股有142种，落价的股有185种，213股持平。

外资净购8960亿盾。

涨价的股票当中：IBST（Inti Bangun

股）涨价440盾，现价2200盾；SCCO（Supreme Cable股）涨价350盾，现价1万500盾；ISAT (Indosat股)涨价350盾，现价7150盾；TBIG（Tower Bersama

股）涨价250盾，现价5775盾。

落价的股票当中：RDTX（Roda Vivatex

股）落价2000盾，现价8000盾；GGRM(盐仓香烟公司股)落价1200盾，现价6万7000盾；MREI（Maskapai Reasuransi再保险公司股）落价390盾，现价3610盾；ITMG(印多矿业公司股)落价350盾，现价2万150盾。

盾币增值20点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta

Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13285盾中间价结束，比先前价以13315盾中间价，盾币增值20点。