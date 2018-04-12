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综合指数下落50点至6310.802点

1美元兑13777盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落58.096点或-0.91%至6302.836点。但在下午收盘时，却下落50.130点或-0.79%，报收于6310.802点。LQ-45指数下落13.105点或-1.25%，报1033.963点。

昨天亚洲股市多数下落，日本指数下落26.82点或-0.12%，报21660.28；香港指数下落66.43点或-0.22%，报30831.28；上海指数下落27.92点或-0.87%，报3180.16；海峡时报指数下落11.150点或0.32%，报3468.61。

昨天我国整天的交易总共发生39万558次，有84亿8085万4834份股票易手，总值6兆3220亿5371万4883盾。涨价的股有143种，落价的股有219种，126股持平。

涨价的股票当中：INKP(Indah Kiat股)涨价700盾，现价1万2200盾；FIRE（Alfa Energi股）涨价570盾，现价3700盾；BRAM（Indo Kordsa股）涨价375盾，现价7075盾；MREI（Maskapai再保险公司股）涨价200盾，现价4900盾。

落价的股票当中：UNVR(联合利华公司股）落价1075盾，现价1万8775盾；GGRM(盐仓香烟公司股)落价850盾，现价7万6650盾；IBST（Inti Bangun股）落价700盾，现价8800盾；GHON（Gihon股）落价640盾，现价2040盾。

盾币贬值32点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13777盾中间价结束，比先前价以13745盾中间价，盾币贬值32点。