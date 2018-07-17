Tuesday, July 17th, 2018 | Posted by

综合指数下落43点至5861.508点
1美元兑14366盾

【本报雅加达讯】周二（17/7）综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落42.227点或-0.72%5862.931点。但在下午收盘时，却下落43.650点或-0.74%，报收于5861.508点。LQ-45指数下落10.960点或-1.18%，报919.959点。

亚洲股市上下不一，日本指数上升100.01点或0.44%，报22697.36；香港指数下落357.98点或-1.25%，报28181.68；上海指数下落15.92点或-0.57%，报2798.13；海峡时报指数上升6.85点或0.21%，报3239.64

我国整天的交易总共发生356775次，有87亿88919167份股票易手，总值77114亿66277818盾。涨价的股有156种，落价的股有224种，217股持平。

外资净售7361亿2000万盾。

涨价的股票当中：ITMG(印多矿业公司股)涨价500盾，现价24200盾；GGRM(盐仓香烟公司股)涨价500盾，现价68875盾；INKPIndah Kiat股）涨价250盾，现价19775盾；ISATIndosat股）涨价230盾，现价3880盾。

落价的股票当中：UNTR(友联抛拉机股)落价500盾，现价32800盾；BBCA（中亚银行股）落价400盾，现价22775盾；UNVR(联合利华公司股）落价350盾，现价45400盾；INTP Indocement 印多水泥公司股）落价300盾，现价13325盾。

盾币增值4

周二，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以14366盾中间价结束，比先前价以14370盾中间价，盾币增值4点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220081

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