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综合指数下落43点至5771.506点

1美元兑13392盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落15.400点或-0.26%至5799.393点。但在下午收盘时，却下落43.287点或-0.74%，报收于5771.506点。LQ-45指数下落9.835点或-1.01%，报967.287点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数上升151.891点或0.76%，报20080.980；香港指数上升159.211点或0.63%，报25500.061；上海指数下落5.330点或-0.17%，报3246.350；海峡时报指数上升17.340点或0.54%，报3246.350。

昨天我国整天的交易总共发生23万25次，有59亿1025万1982份股票易手，总值6兆4056亿3787万7582盾。涨价的股有127种，落价的股有183种，121股持平。

外资净售5431亿3000万盾。

涨价的股票当中： UNTR(友联抛拉机股)涨价425盾，现价2万7625盾；BSSR（Baramulti公司股）涨价380盾，现价1910盾；TBIG（Tower Bersama股）涨价300盾，现价7400盾；BRAM（Indo Kordsa股）涨价250盾，现价1万1450盾。

落价的股票当中：UNVR(联合利华公司股）落价1375盾，现价4万6725盾；PLIN(Plaza Indonesia股)落价850盾，现价4000盾；INTP(印多水泥公司股)落价775盾，现价1万7600盾；LPPF（Matahari百货公司股）落价450盾，现价1万2350盾。

盾币增值6点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13392盾中间价结束，比先前价以13398盾中间价，盾币增值6点。