Tuesday, May 16th, 2017 | Posted by

综合指数下落41点 至5647点
1美元兑13295盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落15.370点或-0.27%至5673.500点。但在下午收盘时，却下落41.870点或-0.75%，报收于5647.000点。LQ-45指数下落10.298点或-1.08%，报942.161点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数上升49.971点或0.25%，报19919.820；香港指数下落35.650点或-0.14%，报25335.939；上海指数上升22.730点或0.74%，报3112.960；海峡时报指数下落36.50点或-0.74%，报3227.710。

昨天我国整天的交易总共发生37万456次，有78亿6779万份股票易手，总值6兆7115亿盾。涨价的股有138种，落价的股有170种，238股持平。

外资净购4382亿9000万盾。

涨价的股票当中：INTP(印多水泥公司股)涨价675盾，现价1万8475盾；SILO（Siloam International股）涨价325盾，现价1万2175盾；SMGR(锦石水泥股)涨价300盾，现价9200盾；ESSA（Surya Esa股）涨价210盾，现价2750盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价3100盾，现价7万500盾；BBCA（中亚银行（BCA）股）落价850盾，现价1万7400盾；UNTR(友联抛拉机股)落价725盾，现价2万3825盾；MKPI （Metropolitan Kentjana股）落价500盾，现价2万6375盾。

盾币增值8点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13295盾中间价结束，比先前价以13303盾中间价，盾币增值8点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182839

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