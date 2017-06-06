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综合指数下落40点至5707.831点

1美元兑13285盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落17.925点或-0.31%至5730.310点。但在下午收盘时，却下落40.404点或-0.70%，报收于5707.831点。LQ-45指数下落7.859点或-0.82%，报956.206点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数下落190.92点或-0.95%，报19979.900；上海指数上升10.47点或0.34%，报3102.13；海峡时报指数下落1.57点或-0.05%，报3236.74；香港指数上升134.150点或0.52%，报25997.14。

昨天我国整天的交易总共发生28万9156次，有95亿371万份股票易手，总值6兆5339亿盾。涨价的股有115种，落价的股有219种，95股持平。

涨价的股票当中：ITMG(印多矿业公司股)涨价600盾，现价1万6350盾；UNTR(友联抛拉机公司股)涨价400盾，现价2万6950盾；UNIC（Unggul Indah公司股）涨价310盾，现价4810盾； YPAS（Yanaprima股）涨价300盾，现价1550盾。

落价的股票当中：BRAM（Indo Kordsa公司股）落价2800盾，现价1万1200盾；RDTX（Roda Vivatex公司股）落价1300盾，现价6600盾；INTP(印多水泥公司股)落价750盾，现价1万7950盾；PLIN（Plaza Indonesia股）落价670盾，现价4200盾。

盾币增值7点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13285盾中间价结束，比先前价以13292盾中间价，盾币增值7点。