Friday, August 17th, 2018 | Posted by

综合指数下落32点至5783.798点
1美元兑14619盾

【本报雅加达讯】周四（16/8）综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落30.058点或-0.52%5786.532点。但在下午收盘时，却下落32.792点或-0.56%，报收于5783.798点。LQ-45指数下落7.594点或-0.83%，报904.784点。

亚洲股市周五上下不一，日本指数上升78.34点或0.35%，报22270.38；香港指数上升113.35点或0.42%，报27213.41；上海指数下落36.23点或-1.34%，报2668.97；海峡时报指数下落2.49点或-0.08%，报3209.44

周四，我国整天的交易总共发生339036次，有84亿55966502份股票易手，总值69198亿26362005盾。涨价的股有135种，落价的股有242种，223股持平。

外资净售7619亿6000万盾。

涨价的股票当中：UNVR(联合利华公司股）涨价1725盾，现价42525盾；INTP(印多水泥公司股)涨价600盾，现价14425盾；SCCOSupreme股）涨价350盾，现价9850盾；LPPFMatahari太阳百货公司股）涨价300盾，现价6425盾。

落价的股票当中：UNTR(友联抛拉机股)落价600盾，现价33400盾；TKIMTjiwi造纸厂股）落价575盾，现价13400盾；ITMG(印多矿业公司股)落价575盾，现价26750盾；AALI(阿斯特拉农产股)落价400盾，现价12900盾。

盾币增值1

周四，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以14619盾中间价结束，比先前价以14620盾中间价，盾币增值1点。

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Posted by on Aug 17 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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