Wednesday, March 14th, 2018 | Posted by

综合指数下落30点至6382.624点 1美元兑13700盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落36.300点或-0.57%6376.546点。但在下午收盘时，却下落30.222点或-0.47%，报收于6382.624点。LQ-45指数下落5.543点或-0.52%，报1051.499点。

昨天我国整天的交易总共发生381044次，有122亿59517218份股票易手，总值74963亿9427142盾。涨价的股有147种，落价的股有220种，108股持平。

外资净售5970亿1000万盾。

涨价的股票当中：IBSTInti Bangun Sejahtera股）涨价200盾，现价9900盾；BBNI(印度尼西亚国家银行股)涨价200盾，现价9450盾；YPASYanaprima股）涨价190盾，现价955盾；BDMN(印尼金融银行股)涨价175盾，现价7025盾。

落价的股票当中：MKPI(Metropolitan Kentjana)落价1750盾，现价27050盾；ITMG(印多矿业公司股)落价1600盾，现价26400盾；UNTR(友联抛拉机股)落价1500盾，现价33700盾；GGRM(盐仓香烟公司股)落价1400盾，现价72500盾。

盾币增值35

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13700盾中间价结束，比先前价以13735盾中间价，盾币增值35点。

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