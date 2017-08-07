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综合指数下落28点至5749.292点

1美元兑13319盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指上升27.893点或0.48%至5805.357点。但在下午收盘时，却下落28.190点或-0.49%，报收于5749.292点。LQ-45指数下落4.469点或-0.47%，报954.383点。

亚洲股市上下不一，日本指数上升103.56点或0.52%，报20055.89；香港指数上升127.68点或0.46%，报27690.36；上海指数上升17.38点或0.53%，报3279.46；海峡时报指数下落5.85点或-0.18%，报3320.67。

昨天我国整天的交易总共发生26万2021次，有67亿8260万7173份股票易手，总值6兆3116亿7674万7231盾。涨价的股有119种，落价的股有212种，125股持平。

外资净售3486亿7000万盾。

涨价的股票当中：MKPI （Metropolitan Kentjana公司股）涨价700盾，现价2万9000盾；LPGI(Lippo一般保险公司股)涨价525盾，现价5675盾； TPIA（Chandra Asri股）涨价425盾，现价2万6175盾；SMGR(锦石水泥股)涨价250盾，现价1万575盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价2150盾，现价6万9500盾；SMMA（Sinar Mas Multiartha股）落价1450盾，现价8000盾；ABDA（Bina Dana保险公司股）落价500盾，现价6900盾；UNTR(友联抛拉机股)落价500盾，现价2万8700盾。

盾币贬值3点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13319盾中间价结束，比先前价以13316盾中间价，盾币贬值3点。

Binaartha Sekuritas 证券公司分析员Reza Priyambada 称，盾币贬值是因为中央统计局（BPS）公布，今年第二季度我国经济增长5.01%，低于市场预测的5.05%至5.1%。