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综合指数下落27点至5675.523点

1美元兑13292盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落13.568点或-0.24%至5689.354点。但在下午收盘时，却下落27.399点或-0.48%，报收于5675.523点。LQ-45指数下落5.956点或-0.62%，报950.484点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数上升104.00点或0.52%，报20013.260；上海指数上升8.070点或0.26%，报3158.400；海峡时报指数上升17.140点或0.53%，报3254.190；香港指数下落32.771点或-0.13%，报26030.289。

昨天我国整天的交易总共发生28万1888次，有78亿573万份股票易手，总值7兆2077亿盾。涨价的股有140种，落价的股有174种，119股持平。

涨价的股票当中：SILO（Siloam国际医院公司股）涨价600盾，现价1万2300盾；GGRM(盐仓香烟公司股)涨价550盾，现价7万5500盾；SMGR(锦石水泥股)涨价350盾，现价9375盾；BSWD（印度银行（印尼）股）涨价285盾，现价2200盾。

落价的股票当中：UNTR(友联抛拉机股)落价700盾，现价2万6500盾；ITMG(印多矿业公司股)落价275盾，现价1万7175盾；BBRI（印尼庶民银行股）落价275盾，现价1万4375盾；NIKL(Pelat Timah Nusantara公司股)落价270盾，现价4780盾。

盾币增值14点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate/JISDOR）收市，1美元以13292盾中间价结束，比先前价以13306盾中间价，盾币增值14点。