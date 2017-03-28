Tuesday, March 28th, 2017 | Posted by

综合指数下落25点
1美元兑13302盾

【本报雅加达讯】周一（27/3），综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落19.87点或-0.36%至5547.258点。但在下午收盘时，却下落25.932点或-0.47%，报收于5541.202点。LQ-45指数下落6.584点或-0.71%，报919.750点。

周一，我国整天的交易总共发生29万8439次，有116亿4466万份股票易手，总值6兆6153亿盾。涨价的股有101种，落价的股有214种，225股持平。

外资净购3966亿5000万盾。

涨价的股票当中：JECC（Jembo Cable股）涨价1000盾，现价7000盾；MDKA（Merdeka Cooper股）涨价250盾，现价2400盾；MARI（Mahaka Radio股）涨价220盾，现价1220盾；MEGA（美佳银行股）涨价200盾，现价3100盾。

落价的股票当中：FISH(FKS Multi Agro股)落价700盾，现价2650盾；UNTR(友联抛拉机股)落价625盾，现价2万7150盾；GGRM(盐仓香烟公司股)落价425盾，现价6万4500盾；BBRI（印尼庶民银行股）落价373盾，现价1万2775盾。

盾币增值25点

周一，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar

Rate /JISDOR）收市，1美元以13302盾中间价结束，比先前价以13327盾中间价，盾币增值25点。

Platon Niaga Berjangka

证券公司分析员Lukman Leong 称，盾币增值是因为投资者深信我国将获得标准普尔（S＆P）的投资评级 。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178799

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