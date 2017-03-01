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综合指数下落23点 1美元兑13361盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落17.805点或-0.33%至5368.887点。但在下午收盘时，却下落23.63点或-0.44%，报收于5363.05点。LQ-45指数下落4.79点或-0.54%，报887.897点。

亚洲股市多数上升，日本指数上升274.549点或1.44%，报19393.53；香港指数上升35.76点或0.15%，报23776.49；上海指数上升5.20点或0.16%，报3246.93；海峡时报指数下落26.16点或0.84%，报3122.77。

昨天我国整天的交易总共发生35万9533次，有108亿4363万份股票易手，总值7兆0029亿盾。涨价的股有118种，落价的股有193种，95股持平。

外资净售3469亿2000万盾。

涨价的股票当中： NIKL（Latinusa股）涨价450盾，现价2260盾；EMTK（Elang Mahkota股）涨价450盾，现价9300盾；AALI(阿斯特拉农产股)涨价225盾，现价1万5175盾；HEXA（Hexindo股）涨价190盾，现价3870盾。

落价的股票当中：LPPF（Matahari太阳百货公司股）落价1925盾，现价1万1725盾；GGRM

(盐仓香烟公司股)落价1225盾，现价6万4625盾；UNTR (友联抛拉机股)落价725盾，现价2万3925盾；ABMM（ABM Investama股）落价540盾，现价1800盾。

盾币贬值14点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate/JISDOR）收市，1美元以13361盾中间价结束，比先前价以13347盾中间价，盾币贬值14点。