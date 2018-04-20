Friday, April 20th, 2018 | Posted by

综合指数下落18至6337.69点
1美元兑13810盾

【本报雅加达讯】昨天（20/4）综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落34.15点或-0.54%6321.75点。但在下午收盘时，却下落18.21点或-0.29%，报收于6337.69点。LQ-45指数下落5.89点或-0.57%，报1034.49点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数下落28.939点或-0.13%，报22191.180；香港指数上升290.109点或-0.94%，报30418.33；上海指数下落45.840点或-1.47%，报3071.540；海峡时报指数下落25.350点或0.70%，报3573.380

昨天我国整天的交易总共发生374155次，有74亿740267份股票易手，总值62522亿84721450盾。涨价的股有159种，落价的股有188种，228股持平。

外资净售2190亿3000万盾。

涨价的股票当中：IBSTInti Bangun Sejahtera）涨价1400盾，现价8600盾；UNTR(友联抛拉机股)涨价625盾，现价36850盾；INPSIndah Prakasa Sentosa股）涨价600盾，现价3030盾；FASWFajar Surya Wisesa股）涨价300盾，现价5825

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价1175盾，现价75800盾；UNVR(联合利华公司股）落价975盾，现价51125盾；INTP(印多水泥公司股)落价400盾，现价18425盾；TKIMTjiwi Kimia造纸厂股）落价200盾，现价8800盾。

盾币贬值35

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13810盾中间价结束，比先前价以13775盾中间价，盾币贬值35点。

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