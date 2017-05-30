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综合指数下落18点至5693.391点

1美元兑13323盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指上市11.484点或0.20%至5723.815点。但在下午收盘时，却下落18.940点或-0.33%，报收于5693.391点。LQ-45指数下落4.311点或-0.45%，报949.509点。

昨天亚洲股市多数下落，上海指数与香港指数休市；日本指数下落4.72点或-0.02%，报19677.85；海峡时报指数下落9.76点或-0.30%，报3204.79。

昨天我国整天的交易总共发生30万2418次，有93亿份股票易手，总值5兆4000亿盾。涨价的股有138种，落价的股有174种，123股持平。

外资净购283亿1000万盾。

涨价的股票当中：UNTR(友联抛拉机公司股)涨价1050盾，现价2万7075盾；UNIC（Unggul Indah公司股）涨价525盾，现价6750盾；BLTZ（Graha Layar Prima公司股）涨价300盾，现价1万400盾；MAPI（Mitra Adi Perkasa公司股）涨价275盾，现价5900盾。

落价的股票当中：UNVR(联合利华公司股）落价1325盾，现价4万6000盾；BBNP（Nusantara银行股）落价460盾，现价1450盾；FISH（FKS Multi Agro公司股）落价300盾，现价2800盾；SCCO（Supreme Cable公司股）落价275盾，现价8650盾。

盾币贬值3点

周三（24/5），雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13323盾中间价结束，比先前价以13320盾中间价，盾币贬值3点。