Monday, March 19th, 2018 | Posted by

综合指数下落15点至6289.572点
1美元兑13765盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落5.517点或-0.09%6299.435点。但在下午收盘时，却下落15.380点或-0.24%，报收于6289.572点。LQ-45指数下落1.163点或-0.11%，报1036.118点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数下落195.609点或-0.90%，报21480.990；香港指数上升11.789点或0.04%，报31513.760；上海指数上升9.370点或0.29%，报3279.250；海峡时报指数下落13.850点或-0.39%，报3498.290

昨天我国整天的交易总共发生348662次，有103亿19913260份股票易手，总值74546亿2018199盾。涨价的股有152种，落价的股有195种，129股持平。

外资净售11115亿2000万盾。

涨价的股票当中： TCIDMandom股）涨价400盾，现价17900盾；AKRAAKR Corporindo股）涨价325盾，现价6100盾；SONASona Topas股）涨价320盾，现价3890盾；CSISCahaya Sakti股）涨价240盾，现价1230盾。

落价的股票当中：DUTIDuta Pertiwi股）落价1000盾，现价4400盾；JECCJembo Cable股）落价600盾，现价4500盾；EPMTEnseval Putra股）落价470盾，现价2110盾；TKIMTjiwi Kimia造纸厂股）落价375盾，现价5700盾。

盾币贬值65

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13765盾中间价结束，比先前价以13700盾中间价，盾币贬值65点。

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