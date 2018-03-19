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综合指数下落15点至6289.572点

1美元兑13765盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落5.517点或-0.09%至6299.435点。但在下午收盘时，却下落15.380点或-0.24%，报收于6289.572点。LQ-45指数下落1.163点或-0.11%，报1036.118点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数下落195.609点或-0.90%，报21480.990；香港指数上升11.789点或0.04%，报31513.760；上海指数上升9.370点或0.29%，报3279.250；海峡时报指数下落13.850点或-0.39%，报3498.290。

昨天我国整天的交易总共发生34万8662次，有103亿1991万3260份股票易手，总值7兆4546亿2018万199盾。涨价的股有152种，落价的股有195种，129股持平。

外资净售1兆1115亿2000万盾。

涨价的股票当中： TCID（Mandom股）涨价400盾，现价1万7900盾；AKRA（AKR Corporindo股）涨价325盾，现价6100盾；SONA（Sona Topas股）涨价320盾，现价3890盾；CSIS（Cahaya Sakti股）涨价240盾，现价1230盾。

落价的股票当中：DUTI（Duta Pertiwi股）落价1000盾，现价4400盾；JECC（Jembo Cable股）落价600盾，现价4500盾；EPMT（Enseval Putra股）落价470盾，现价2110盾；TKIM（Tjiwi Kimia造纸厂股）落价375盾，现价5700盾。

盾币贬值65点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13765盾中间价结束，比先前价以13700盾中间价，盾币贬值65点。