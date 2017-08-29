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综合指数下落15点至5888.210点

1美元兑13333盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落37点或-0.63%至5865.99点。但在下午收盘时，却下落15.129点或-0.26%，报收于5888.212点。LQ-45指数下落2.120点或-0.22%，报982.751点。

亚洲股市多数下落，日本指数下落87.35点或-0.45%，报19362.55；香港指数下落98.28点或-0.35%，报27765.01；海峡时报指数上升18.28点或-0.56%，报3249.34。

昨天我国整天的交易总共发生33万1360次，有86亿4224万5631份股票易手，总值9兆1804亿3888万7709盾。涨价的股有142种，落价的股有196种，221股持平。

外资净售1兆2200亿盾。

涨价的股票当中：UNVR(联合利华公司股）涨价700盾，现价5万500盾；INTP(印多水泥公司股)涨价350盾，现价1万9800盾；UNIC（Unggul Indah股）涨价140盾，现价3900盾；

MREI(Maskapai再保险公司股)涨价130盾，现价3250盾。

落价的股票当中：TPIA（Chandra Asri股）落价1550盾，现价2万1250盾；ITMG(印多矿业公司股)落价550盾，现价1万9200盾；DSSA（Dian Swastatika股）落价300盾，现价1万1700盾；BBRI（印尼庶民银行股）落价250盾，现价1万4975盾。

盾币增值7点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13333盾中间价结束，比先前价以13340盾中间价，盾币增值7点。

Binaartha Sekuritas证券公司分析员Reza Priyambada称，盾币增值是因为美元兑换世界主要货币呈弱，包括兑换盾币在内。