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综合指数下落15点至5872.506点

1美元兑13337盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。早盘结束时，综指下落3.772点或-0.06%至5884.490点。但在下午收盘时，却下落15.706点或-0.27%，报收于5872.506点。LQ-45指数下落3.067点或-0.31%，报979.684点。

亚洲股市上下不一，日本指数上升143.99点或0.74%，报19506.54；香港指数上升329.60点或1.19%，报28094.61；上海指数下落1.60点或-0.05%，报3363.26；海峡时报指数上升15.92点或0.49%，报3265.26。

昨天我国整天的交易总共发生30万9881次，有73亿1658万7626份股票易手，总值6兆582亿4371万4611盾。涨价的股有157种，落价的股有188种，114股持平。

外资净售1068亿7300万盾。

涨价的股票当中：PLIN(Plaza Indonesia股)涨价450盾，现价4590盾；AUTO(阿新特拉机车零件股)涨价350盾，现价2800盾；MAPI（Mitra Adiperkasa股）涨价325盾，现价7200盾；PADI（Minna Padi股）涨价235盾，现价1350盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价2650盾，现价6万8850盾；EMTK（Elang Mahkota股）落价1700盾，现价9300盾；ITMG(印多矿业公司股)落价650盾，现价1万8550盾；PTBA(武吉阿森煤矿公司股)落价235盾，现价1350盾。

盾币增值1点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13337盾中间价结束，比先前价以13338盾中间价，盾币增值1点。