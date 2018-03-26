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综合指数下落10点至6200.172点

1美元兑13738盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时下落。开盘时，综指下落31.969点或-0.51%至6178.729点。但在下午收盘时，却下落10.526点或-0.17%，报收于6200.172点。LQ-45指数下落3.180点或-0.31%，报1041.308点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数下落148.240点或-0.72%，报20766.100；香港指数上升239.480点或0.26%，报30548.770；上海指数下落19.040点或-0.60%，报3133.720；海峡时报指数下落8.930点或-0.26%，报3412.460。

昨天我国整天的交易总共发生32万4515次，有91亿1361万8229份股票易手，总值7兆1956亿9987万9547盾。涨价的股有186种，落价的股有155种，129股持平。

外资净售9063亿9000万盾。

涨价的股票当中：BBNI(印尼国家银行股)涨价425盾，现价9150盾；INKP（Indah Kiat Pulp and Paper股）涨价250盾，现价1万1475盾；MAPI（Mitra Adiperkasa股）涨价250盾，现价7800盾；SMBR（Baturaja水泥公司股）涨价240盾，现价3700盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价700盾，现价7万300盾；UNVR(联合利华公司股）落价625盾，现价5万350盾；BBCA(中亚银行股)落价525盾，现价2万3275盾；BRAM（Indo Kordsa股）落价450盾，现价7175盾。

盾币增值44点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13738盾中间价结束，比先前价以13782盾中间价，盾币增值44点。