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综合指数上升9点至6209.350点

1美元兑13731盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升33.816点或0.55%至6233.988点。但在下午收盘时，却上升9.178点或0.15%，报收于6209.305点。LQ-45指数上升1.535点或0.15%，报1015.843点。

昨天亚洲股市多数上升，日本指数上升551.221点或2.65%，报21317.650；香港指数上升242.061点或0.79%，报30790.830；上海指数上升32.930点或1.05%，报3166.650；海峡时报指数上升26.890点或0.79%，报3439.350。

昨天我国整天的交易总共发生40万4918次，有92亿7127万9990份股票易手，总值7兆1447亿524万6780盾。涨价的股有196种，落价的股有167种，208股持平。外债净售8540亿1000万盾。

涨价的股票当中：INAF（Indofarma股）涨价790盾，现价5000盾；NIKL（Pelat Timah Nusantara股）涨价630盾，现价3700盾；ITMG(印多矿业公司股)涨价525盾，现价2万9575盾；TKIM（Tjiwi造纸厂股）涨价500盾，现价6925盾。

落价的股票当中： MKPI（Metropolitan Kentjana股）落价850盾，现价2万7000盾；UNVR(联合利华公司股）落价350盾，现价5万盾；MAPI（Mitra Adiperkasa股）落价300盾，现价7500盾；TBMS（Tembaga Mulia股）落价215盾，现价1175盾。

盾币增值2点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13731盾中间价结束，比先前价以13733盾中间价，盾币增值2点。

Monex Investindo证券公司分析员Ariston Tjendra称，盾币增值是，因美国和中国之间的贸易谈判缓解了贸易战争的可能性，以致增加对有风险货币资产包括盾币在内的需求。