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综合指数上升9点至5717.325点

1美元兑13303盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升18.174点或0.32%至5726.005点。但在下午收盘时，却上升9.494点或0.17%，报收于5717.325点。LQ-45指数上升3.049点或0.32%，报959.255点。

亚洲股市上下不一，日本指数上升4.719点或0.02%，报19984.62；香港指数下落22.980点或-0.09%，报25974.16；上海指数上升38.19点或1.23%，报3140.32；海峡时报指数下落5.260点或-0.16%，报3230.49。

昨天我国整天的交易总共发生28万7411次，有79亿3966万份股票易手，总值5兆6361亿盾。涨价的股有152种，落价的股有161种，122股持平。

涨价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)涨价1100盾，现价7万5500盾；ITMG(印多矿业公司股)涨价650盾，现价1万7000盾；RDTV（Roda Vivatex股）涨价600盾，现价7200盾；UNVR(联合利华公司股）涨价375盾，现价4万7200盾。

落价的股票当中：MREI（Maskapai再保险公司股）落价940盾，现价3060盾；ISAT (Indosat股)落价400盾，现价6100盾；FISH（FKS Multi Agro公司股）落价300盾，现价2500盾；MKPI （Metropolitan公司股）落价275盾，现价2万6300盾。

盾币贬值18点

昨天雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13303盾中间价结束，比先前价以13285盾中间价，盾币贬值18点。