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综合指数上升85点

1美元兑13317盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升53.86点或0.99%至5486.058点。但在下午收盘时，却上升85.86点或1.58%，报收于5518.241点。LQ-45指数上升19.24点或2.19%，报918.084点。

亚洲股市多数上升，日本指数上升12.760点或0.07%，报19590.14；香港指数上升495.430点或2.08%，报24288.27；海峡时报指数上升27.180点或0.84%，报3268.94；上海指数上升26.09点或0.83%，报3163.42。

昨天我国整天的交易总共发生37万4909次，有350亿3764万份股票易手，总值8兆6535亿盾。涨价的股有179种，落价的股有141种，219股持平。

外资净购1兆8400亿盾。

涨价的股票当中：RDTX(Roda Vivatex

股)涨价1425盾，现价8750盾；UNVR(联合利华公司股）涨价1425盾，现价4万3600盾；EMTK（Elang Mahkota股）涨价1175盾，现价6蛙鸣5050盾；GGRM(盐仓香烟公司股)涨价600盾，现价6万5050盾。

落价的股票当中：MREI（Maskapai再保险公司股）落价250盾，现价4000盾；GMTD（Gowa Makassar股）落价200盾，现价6150盾；CEKA（Wilmar Cahaya股）落价175盾，现价1725盾；DNET（Indoritel Makmur股）落价150盾，现价2340盾。

盾币增值47点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta

Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13317盾中间价结束，比先前价以13364盾中间价，盾币增值47点。

Woori Saudara 银行（印尼）货币市场观察家Rully Nova 称，盾币增值是因为市场商家已预测美联储升息的可能性。