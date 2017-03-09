Thursday, March 9th, 2017 | Posted by

综合指数上升8点
1美元兑13395盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升0.380点或0.01%至5393.384点。但在下午收盘时，却上升8.622点或0.16%，报收于5402.386点。LQ-45指数上升2.329点或0.26%，报896.300点。

亚洲股市上下不一，日本指数上升64.55点或0.34%，报19318.58；香港指数下落280.71点或-1.18%，报23501.56；海峡时报指数下落23.92点或-0.74%，报3216.75；上海指数下落28.81点或-0.92%，报3116.48。

昨天我国整天的交易总共发生32万6632次，有92亿2900万份股票易手，总值5兆4440亿盾。涨价的股有129种，落价的股有189种，109股持平。

外资净购1686亿9200万盾。

涨价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)涨价800盾，现价6万3625盾； SILO（Siloam医院股）涨价650盾，现价1万3650盾； SMDR（Samudera Indonesia股）涨价400盾，现价5700盾；UNTR(友联抛拉机股)涨价300盾，现价2万5900盾。

落价的股票当中：GEMS（Golden Energy股）落价420盾，现价2560盾；AKPI（Argha Karya股）落价180盾，现价600盾；BLTZ(Graha Layar Prima股)落价150盾，现价9400盾；ASII(国际阿斯特拉公司股)落价150盾，现价8250盾。

盾币贬值50点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（��Jakarta

Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13395盾中间价结束，比先前价以13345盾中间价，盾币贬值50点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177243

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