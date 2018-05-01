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综合指数上升75点至5994.595点

1美元兑13895盾

【本报雅加达讯】周一（30/4），综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升37.025点或0.63%至5956.263点。但在下午收盘时，却上升75.35点或1.27%，报收于5994.595点。LQ-45指数上升12.775点或1.35%，报958.413点。

亚洲股市周一多数上升，日本指数与上海指数休市；香港指数上升527.779点或1.74%，报30808.449；海峡时报指数上升36.720点或1.03%，报3618.650。

我国整天的交易总共发生39万5764次，有86兆5059亿2587万份股票易手，总值7兆3033亿6222万6279盾。涨价的股有248种，落价的股有158种，170股持平。外资净售5668亿4000万盾。

涨价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)涨价1525盾，现价6万9325盾；BBCA(中亚银行股)涨价600盾，现价2万2100盾；INKP（Indah Kiat股）涨价600盾，现价1万3200盾；TKIM（Tjiwi造纸厂股）涨价575盾，现价1万300盾。

落价的股票当中：DSSA（Dian Swastatika股）落价2475盾，现价1万盾；ADMF(Adira Dinamika融资公司股)落价725盾，现价8575盾； INPS（Indah Prakasa Sentosa股）落价650盾，现价1960盾；BRAM（Indo Kordsa股）落价600盾，现价6400盾。

盾币贬值37点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13895盾中间价结束，比先前价以13858盾中间价，盾币贬值37点。

Monex Investindo证券公司分析员Ariston Tjendra称，盾币贬值是，因美元兑换世界主要货币呈强，包括兑换盾币在内。