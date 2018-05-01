Tuesday, May 1st, 2018 | Posted by

综合指数上升75点至5994.595点
1美元兑13895盾

【本报雅加达讯】周一（30/4），综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升37.025点或0.63%5956.263点。但在下午收盘时，却上升75.35点或1.27%，报收于5994.595点。LQ-45指数上升12.775点或1.35%，报958.413点。

亚洲股市周一多数上升，日本指数与上海指数休市；香港指数上升527.779点或1.74%，报30808.449；海峡时报指数上升36.720点或1.03%，报3618.650

我国整天的交易总共发生395764次，有865059亿2587万份股票易手，总值73033亿62226279盾。涨价的股有248种，落价的股有158种，170股持平。外资净售5668亿4000万盾。

涨价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)涨价1525盾，现价69325盾；BBCA(中亚银行股)涨价600盾，现价22100盾；INKPIndah Kiat股）涨价600盾，现价13200盾；TKIMTjiwi造纸厂股）涨价575盾，现价1300盾。

落价的股票当中：DSSADian Swastatika股）落价2475盾，现价1万盾；ADMF(Adira Dinamika融资公司股)落价725盾，现价8575盾； INPSIndah Prakasa Sentosa股）落价650盾，现价1960盾；BRAMIndo Kordsa股）落价600盾，现价6400盾。

盾币贬值37

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13895盾中间价结束，比先前价以13858盾中间价，盾币贬值37点。

Monex Investindo证券公司分析员Ariston Tjendra称，盾币贬值是，因美元兑换世界主要货币呈强，包括兑换盾币在内。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213685

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