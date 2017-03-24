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综合指数上升5点

1美元兑13314盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升6.24点或0.11%至5557.513点。但在下午收盘时，却上升3.375点或0.06%，报收于5567.134点。LQ-45指数下落0.065点或-0.01%，报926.334点。

亚洲股市多数上升，日本指数上升177.219点或0.93%，报19262.52；香港指数上升30.57点或0.13%，报24538.27；海峡时报指数上升20.90点或0.64%，报3269.45；上海指数上升15.97点或0.51%，报3142.90。

昨天我国整天的交易总共发生28万4728次，有125亿1232万份股票易手，总值7兆9289亿盾。涨价的股有115种，落价的股有193种，232股持平。

外资净购1亿500万盾。

涨价的股票当中：ITMG(印多矿业公司股)涨价675盾，现价1万9875盾；UNVR(联合利华公司股）涨价650盾，现价4万3150盾；�����PLIN�（�Plaza Indonesia

股）涨价610盾，现价4100盾；SMBR（Baturaja水泥公司股）涨价310盾，现价2950盾。

落价的股票当中：JECC(Jembo股)落价975盾，现价6000盾；GGRM(盐仓香烟公司股)落价525盾，现价6万4925盾；LPPF（Matahari太阳百货公司股）落价350盾，现价1万3900盾；IBST（Inti Bangun Sejahtera股）落价300盾，现价1500盾。

盾币增值11点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar

Rate /JISDOR）收市，1美元以13314盾中间价结束，比先前价以13325盾中间价，盾币增值11点。