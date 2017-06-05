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综合指数上升5点至5748.235点

1美元兑13292盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升10.929点或0.19%至5753.375点。但在下午收盘时，却上升5.789点或0.10%，报收于5748.235点。LQ-45指数上升2.635点或0.28%，报964.065点。

亚洲股市多数下落，日本指数下落6.459点或-0.03%，报20170.820；香港指数下落61.061点或-0.24%，报25862.990；上海指数下落13.882点或-0.45%，报3091.660；海峡时报指数下落1.700点或-0.05%，报3238.310。

昨天我国整天的交易总共发生32万1561次，有87亿7250万份股票易手，总值6兆9401亿盾。涨价的股有128种，落价的股有186种，122股持平。

涨价的股票当中： EMTK（Elang Mahkota Teknologi公司股）涨价775盾，现价1万800盾；SILO（Siloam International医院股）涨价475盾，现价1万1475盾；JECC（Jembo Cable公司股）涨价325盾，现价6300盾；BBRI（印尼庶民银行股）涨价275盾，现价1万5025盾。

落价的股票当中：BRAM(Indo Kordsa公司股)落价1000盾，现价1万4000盾；UNIC(Unggul Indah Cahaya公司股)落价900盾，现价4500盾；SMDR（Samudra Indonesia股）落价550盾，现价6050盾；LPPF（Matahari太阳百货公司股）落价400盾，现价1万4800盾。

盾币增值19点

昨天雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13292盾中间价结束，比先前价以13311盾中间价，盾币增值19点。