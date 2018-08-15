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综合指数上升46点至5816.590点

1美元兑14659盾

【本报雅加达讯】周三（15/8）综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指下落79.50点或-1.38%至5690.370点。但在下午收盘时，却上升46.717点或0.81%，报收于5816.590点。LQ-45指数上升9.293点或1.03%，报912.378点。

亚洲股市多数下落，日本指数下落151.86点或-0.68%，报22204.221；香港指数下落429.34点或-1.55%，报27323.590；上海指数上升57.71点或-2.08%，报2723.260；海峡时报指数下落8.75点或-0.27%，报3234.120。

我国整天的交易总共发生40万7995次，有81亿3085万1247份股票易手，总值7兆9903亿5697万1113盾。涨价的股有187种，落价的股有183种，229股持平。

外资净售3527万8000盾。

涨价的股票当中：AALI(阿斯特拉农产股)涨价1400盾，现价1万3300盾；BYAN(Bayan能源公司股)涨价1000盾，现价2万盾；ITMG(印多矿业公司股)涨价850盾，现价2万6750盾；SMGR(锦石水泥股)涨价400盾，现价8000盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价1700盾，现价7万1800盾；TKIM（Tjiwi造纸厂股）落价775盾，现价1万3975盾；SCCO（Supreme Cable股）落价500盾，现价9500盾；INKP（Indah Kiat股）落价225盾，现价1万7875盾。

盾币贬值39点

周三，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以14659盾中间价结束，比先前价以14620盾中间价，盾币贬值39点。