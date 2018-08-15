Wednesday, August 15th, 2018 | Posted by

综合指数上升46点至5816.590点
1美元兑14659盾

【本报雅加达讯】周三（15/8）综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指下落79.50点或-1.38%5690.370点。但在下午收盘时，却上升46.717点或0.81%，报收于5816.590点。LQ-45指数上升9.293点或1.03%，报912.378点。

亚洲股市多数下落，日本指数下落151.86点或-0.68%，报22204.221；香港指数下落429.34点或-1.55%，报27323.590；上海指数上升57.71点或-2.08%，报2723.260；海峡时报指数下落8.75点或-0.27%，报3234.120

我国整天的交易总共发生407995次，有81亿30851247份股票易手，总值79903亿56971113盾。涨价的股有187种，落价的股有183种，229股持平。

外资净售35278000盾。

涨价的股票当中：AALI(阿斯特拉农产股)涨价1400盾，现价13300盾；BYAN(Bayan能源公司股)涨价1000盾，现价2万盾；ITMG(印多矿业公司股)涨价850盾，现价26750盾；SMGR(锦石水泥股)涨价400盾，现价8000盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价1700盾，现价71800盾；TKIMTjiwi造纸厂股）落价775盾，现价13975盾；SCCOSupreme Cable股）落价500盾，现价9500盾；INKPIndah Kiat股）落价225盾，现价17875盾。

盾币贬值39

周三，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以14659盾中间价结束，比先前价以14620盾中间价，盾币贬值39点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=222960

Posted by on Aug 15 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added