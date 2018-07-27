Friday, July 27th, 2018 | Posted by

综合指数上升43点至5989.14点
1美元兑14389盾

【本报雅加达讯】周五（27/7）综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升17.849点或0.30%5963.985点。但在下午收盘时，却上升43.00点或0.72%，报收于5989.14点。LQ-45指数上升8.16点或0.87%，报947.05点。

亚洲股市上下不一，日本指数上升125.88点或0.56%，报22712.75；香港指数上升23.14点或0.08%，报28804.28；上海指数下落8.63点或-0.30%，报2873.59；海峡时报指数下落3.62点或-0.11%，报3324.98

我国整天的交易总共发生434362次，有99亿31357563份股票易手，总值66647亿20756299盾。涨价的股有202种，落价的股有175种，220股持平。

外资净购1226亿1000万盾。

涨价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)涨价2000盾，现价72550盾；ITMG(印多矿业公司股)涨价875盾，现价29000盾；TKIMTjiwi造纸厂股）涨价750盾，现价13525盾；FISHFKS Multiagro股）涨价530盾，现价3140盾。

落价的股票当中：DSSADian Swastatika Sentosa股）落价1450盾，现价19550盾；INTP(印多水泥公司股)落价300盾，现价14600盾；ANJTAustindo Nusantara Jaya股）落价235盾，现价830盾；JSMR（国营高速道公司股）落价200盾，现价4950盾。

盾币增值71

周五，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以14389盾中间价结束，比先前价以14460盾中间价，盾币增值71点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221077

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