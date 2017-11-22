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综合指数上升37点至6069.785点

1美元兑13521盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升23.687点或0.39%至6055.549点。但在下午收盘时，却上升37.923点或0.63%，报收于6069.785点，创历史新高。LQ-45指数上升7.570点或0.75%，报1016.235点。

昨天亚洲股市多数上升，日本指数上升106.67点或0.48%，报22523.150；香港指数上升185.420点或0.62%，报30003.490；上海指数上升19.960点或0.59%，报3430.460；海峡时报指数上升6.640点或0.19%，报3430.02。

昨天我国整天的交易总共发生32万8198次，有108亿5133万9756份股票易手，总值8兆322亿2363万9772盾。涨价的股有189种，落价的股有152种，134股持平。

外资净购1兆1300亿盾。

涨价的股票当中：UNTR(友联抛拉机股)涨价925盾，现价3万2500盾；EMTK（Elang Mahkota股）涨价500盾，现价8800盾；ASII(国际阿斯特拉公司股)涨价325盾，现价8450盾；BBNI（印尼国家银行股）涨价325盾，现价8250盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价875盾，现价7万7975盾；INTP(印多水泥公司股)落价475盾，现价1万9575盾；SCCO（Supreme Cable股）落价425盾，现价8475盾；ISAT (Indosat股)落价100盾，现价5300盾。

盾币增值8点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13521盾中间价结束，比先前价以13529盾中间价，盾币增值8点。

Monex Investindo Futures证券公司分析员Ariston Tjendra 称，盾币增值是因美元兑换世界主要货币呈弱，包括兑盾币在内。