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综合指数上升33点至6167.667点

1美元兑13569盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升32.752点或0.53%至6166.715点。但在下午收盘时，却上升33.704点或0.55%，报收于6167.667点，创历史新高。LQ-45指数上升6.210点或0.60%，报1041.884点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数下落33.77点或-0.15%，报22868.00；香港指数上升203.25点或0.70%，报29253.66；上海指数上升28.620点或0.88%，报3296.54；海峡时报指数下落10.3点或-0.30%，报3404.47。

昨天我国整天的交易总共发生31万3573次，有175亿8341万9303份股票易手，总值9兆9680亿9194万1871盾。涨价的股有156种，落价的股有167种，140股持平。

外资净购1561亿6000万盾。

涨价的股票当中：UNVR(联合利华公司股）涨价1125盾，现价5万4100盾；INAF(Indofarma股)涨价390盾，现价4690盾；UNTR(友联抛拉机股)涨价300盾，现价3万3400盾；MABA（Marga Abinaya股）涨价275盾，现价1380盾。

落价的股票当中：INTP(印多水泥公司股)落价600盾，现价2万25盾；MAYA（ Mayapada国信银行股）落价320盾，现价4180盾；TPIA（Chandra Asri股）落价225盾，现价5625盾；TBIG（Tower Bersama股）落价200盾，现价6225盾。

盾币增值14点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13569盾中间价结束，比先前价以13583盾中间价，盾币增值14点。（asp）