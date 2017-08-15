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综合指数上升33点至5835.042点

1美元兑13345盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指18.283点或0.32%至5819.771点。但在下午收盘时，却上升33.554点或0.58%，报收于5835.042点。LQ-45指数上升5.308点或0.55%，报967.895点。

亚洲股市上下不一，日本指数上升216.21点或1.11%，报19753.31；香港指数下落75.27点或-0.28，报27174；上海指数上升13.90点或0.43%，报3251；海峡时报指数下落13.76点或0.42%，报3294.93。

昨天我国整天的交易总共发生31万1605次，有103亿3332万4742份股票易手，总值5兆7309亿9917万4930盾。涨价的股有199种，落价的股有134种，118股持平。

外资净购584亿7000盾。

涨价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)涨价525盾，现价6万7325盾；SMMA（Sinar Mas Multiartha股）涨价500盾，现价8700盾；ITMG(印多矿业公司股)涨价475盾，现价2万425盾；LPPF（Matahari百货公司股）涨价275盾，现价1万1250盾。

落价的股票当中：IBST（Inti Bangun Sejahtera股）落价300盾，现价5000盾；EMTK（Elang Mahkota股）落价250盾，现价5000盾；NIKL（Pelat Timah Nusantara股）落价190盾，现价3360盾；LPGI（Lippo一般保险公司股）落价200盾，现价5000盾。

盾币增值2点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13345盾中间价结束，比先前价以13347盾中间价，盾币增值2点。

Binaartha 证券公司分析员Reza Priyambada 称，盾币增值是因为国际油价趋于上升，使基于商品的货币，包括盾币兑美元呈强。