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综合指数上升3点

1美元兑13325盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指下落25.355点或-0.45%至5651.625点。但在下午收盘时，却上升3.250点或0.06%，报收于5680.239点，创历史新高。LQ-45指数上升1.146点或0.12%，报944.956点。

亚洲股市上下不一，日本指数下落264.21点或-1.40%，报18597.06；香港指数下落127.08点或-0.52%，报24273.72；上海指数上升10.69点或0.33%，报3281.00；海峡时报指数下落3.57点或-0.11%，报3172.98。

昨天我国整天的交易总共发生34万6220次，有87亿476万份股票易手，总值6兆6488亿盾。涨价的股有117种，落价的股有209种，214股持平。

外资净购7237亿7000万盾。

涨价的股票当中：RDTX（Roda Vivatex

股）涨价1150盾，现价1万盾；BMRI（万自立银行股）涨价525盾，现价1万2425盾；IBST（Inti Bangun股）涨价430盾，现价2180盾；MAPI（Mitra Adiperkasa股）涨价325盾，现价6400盾。

落价的股票当中：ITMG(印多矿业公司股)落价1100盾，现价2万450盾；PTBA(武吉阿森煤矿公司股)落价900盾，现价1万2850盾；BFIN（BFI融资公司股）落价500盾，现价4200盾；INTP(印多水泥公司股)落价300盾，现价1万6900盾。

盾币贬值5点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank

Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13325盾中间价结束，比先前价以13320盾中间价，盾币贬值5点。

Woori Saudara银行（印尼）货币市场观察家Rully Nova称，盾币贬值是因为美元兑换世界主要货币呈强，包括兑换盾币在内。