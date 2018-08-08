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综合指数上升3点至6094.829点

1美元兑14432盾

【本报雅加达讯】周三（8/8）综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升11.841点或0.19%至6103.091点。但在下午收盘时，却上升3.579点或0.06%，报收于6094.829点。LQ-45指数下落2.610点或0.27%，报964.968点。

亚洲股市上下不一，日本指数下落18.43点或-0.08%，报22644.311；香港指数上升110.26点或0.39%，报28359.141；上海指数下落35.30点或-1.27%，报2744.070；海峡时报指数下落13.26点或-0.40%，报3326.740。

我国整天的交易总共发生45万6749次，有100亿9418万4579份股票易手，总值8兆4640亿5418万4072盾。涨价的股有180种，落价的股有204种，213股持平。

外资净售4835亿盾。

涨价的股票当中：TKIM（Tjiwi Kimia造纸厂股）涨价1325盾，现价1万5550盾；RDTX（Roda Vivatex股）涨价1100盾，现价7000盾；DUTI（Duta Pertiwi股）涨价1080盾，现价5450盾；GGRM(盐仓香烟公司股)涨价1000盾，现价7万7000盾。

落价的股票当中：UNVR(联合利华公司股）落价550盾，现价4万3000盾；SMGR(锦石水泥股)落价350盾，现价8600盾；ITMG(印多矿业公司股)落价300盾，现价2万8650盾；

INDY（Indika能源公司股）落价230盾，现价3400盾。

盾币增值48点

周三，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以14432盾中间价结束，比先前价以14480盾中间价，盾币增值48点。