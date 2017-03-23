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综合指数上升29点

1美元兑13300盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升30.126点或0.54%至5564.219点。但在下午收盘时，却上升29.666点或0.54%，报收于5563.759点。LQ-45指数上升4.829点或0.52%，报926.399点。

亚洲股市多数上升，日本指数上升43.93点或0.23%，报19085.31；香港指数上升86.58点或0.36%，报24406.99；海峡时报指数上升3.33点或0.10%，报3248.55；上海指数上升8.54点或0.27%，报3126.73。

昨天我国整天的交易总共发生31万3009次，有116亿6071万份股票易手，总值8兆637亿盾。涨价的股有195种，落价的股有119种，106股持平。外资净购4140亿2000万盾。

涨价的股票当中：ITMG(印多矿业公司股)涨价500盾，现价1万9150盾；JECC(Jembo股)涨价475盾，现价6975盾；SILO（Siloam股）涨价350盾，现价1万4050盾；GEMS（Golden Energy股）涨价340盾，现价2990盾。

落价的股票当中：GMTD（Gowa Makassar股）落价725盾，现价5700盾；UNVR(联合利华公司股）落价350盾，现价4万2500盾；UNTR(友联抛拉机股)落价200盾，现价2万7600盾；

BSSR（Baramulti股）落价190盾，现价1900盾。

盾币增值29点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13300盾中间价结束，比先前价以13329盾中间价，盾币增值29点。

Binaartha证券公司分析员Reza Priyambada 称，盾币增值是因为美元兑换世界主要货币呈弱，包括兑换盾币在内。