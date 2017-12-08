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综合指数上升24点至6030.958点

1美元兑13549盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升27.136点或0.45%至6033.971点。但在下午收盘时，却上升24.123点或0.40%，报收于6030.958点。LQ-45指数上升4.652点或0.46%，报1017.817点。

昨天亚洲股市多数上升，日本指数上升313.051点或1.39%，报22811.080；香港指数上升336.660点或1.19%，报28639.850；上海指数上升17.940点或0.55%，报3289.990；海峡时报指数上升36.500点或1.08%，报3424.640。

昨天我国整天的交易总共发生25万6869次，有106亿3065万9758份股票易手，总值6兆4108亿8606万718盾。涨价的股有172种，落价的股有173种，109股持平。

外资净售590亿3000万盾。

涨价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)涨价625盾，现价8万575盾；UNVR(联合利华公司股）涨价600盾，现价5万900盾；LINK（Link Net股）涨价485盾，现价5475盾；INAF（Indofarma股）涨价480盾，现价3520盾。

落价的股票当中：RDTX(Roda Vivatex股)落价875盾，现价6550盾；LPPF（Matahari太阳百货公司股）落价275盾，现价1万盾；SILO（Siloam股）落价275盾，现价1万525盾；MAPI（Mitra Adiperkasa 股）落价225盾，现价6550盾。

盾币增值1点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13549盾中间价结束，比先前价以13550盾中间价，盾币增值1点。