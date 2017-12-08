Friday, December 8th, 2017 | Posted by

综合指数上升24点至6030.958点
1美元兑13549盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升27.136点或0.45%6033.971点。但在下午收盘时，却上升24.123点或0.40%，报收于6030.958点。LQ-45指数上升4.652点或0.46%，报1017.817点。

昨天亚洲股市多数上升，日本指数上升313.051点或1.39%，报22811.080；香港指数上升336.660点或1.19%，报28639.850；上海指数上升17.940点或0.55%，报3289.990；海峡时报指数上升36.500点或1.08%，报3424.640

昨天我国整天的交易总共发生256869次，有106亿30659758份股票易手，总值64108亿8606718盾。涨价的股有172种，落价的股有173种，109股持平。

外资净售590亿3000万盾。

涨价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)涨价625盾，现价8575盾；UNVR(联合利华公司股）涨价600盾，现价5900盾；LINKLink Net股）涨价485盾，现价5475盾；INAFIndofarma股）涨价480盾，现价3520盾。

落价的股票当中：RDTX(Roda Vivatex)落价875盾，现价6550盾；LPPFMatahari太阳百货公司股）落价275盾，现价1万盾；SILOSiloam股）落价275盾，现价1525盾；MAPIMitra Adiperkasa 股）落价225盾，现价6550盾。

 

盾币增值1

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13549中间价结束，比先前价以13550盾中间价，盾币增值1点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=200308

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