Thursday, January 26th, 2017 | Posted by

综合指数上升23点 1美元兑13305盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升22.621点或0.43%5316.403点。但在下午收盘时，却上升23.851点或0.45%，报收于5308.633点。LQ-45指数上升4.911点或0.56%，报889.220点。

亚洲股市多数上升，日本指数上升344.891点或1.81%，报19402.391；香港指数上升325.051点或1.41%，报23374.170；上海指数上升9.620点或0.31%，报3159.170；海峡时报指数上升11.840点或0.39%，报3051.780

昨天我国整天的交易总共发生346828次，有222亿7000万份股票易手，总值63700亿盾。涨价的股有168种，落价的股有144种，227股持平。

外资净购2290亿5100万盾。

涨价的股票当中：SQBI(Taisho)涨价3万盾，现价44万盾；INTP(印多水泥公司股)涨价500盾，现价15575盾；GGRM(盐仓香烟公司股)涨价400盾，现价63400盾；BBCA（中亚银行股）涨价350盾，现价15300盾。

落价的股票当中：GDYR (丰年轮胎厂商股)落价500盾，现价1500盾；ITMG(印多矿业公司股)落价200盾，现价14325盾；SCCOSupreme Cable股）落价200盾，现价6900盾；PTBA(武吉阿森煤矿公司股)落价175盾，现价1800盾。

 

盾币增值55

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13305中间价结束，比先前价以13360盾中间价，盾币增值55点。

印尼Woori Saudara银行（PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk）货币市场观察家Rully Nova 称，盾币增值是因为国际原油价格的上升引起商品货币，包括盾币在内。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=174033

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