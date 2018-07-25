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综合指数上升2点至5933.889点

1美元兑14442盾

【本报雅加达讯】周上（25/7）综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升4.771点或0.08%至5936.613点。但在下午收盘时，却上升2.047点或0.03%，报收于5933.889点。LQ-45指数下落2.674点或0.28%，报936.613点。

亚洲股市上下不一，日本指数上升103.77点或0.46%，报22614.25；香港指数上升258.33点或0.90%，报28920.90；上海指数下落1.92点或-0.07%，报2903.65；海峡时报指数上升34.18点或1.04%，报3326.83。

我国整天的交易总共发生41万4903次，有106亿6881万509份股票易手，总值6兆7466亿3473万5420盾。涨价的股有190种，落价的股有185种，222股持平。

外资净购959亿9000万盾。

涨价的股票当中：UNTR(友联抛拉机股)涨价1650盾，现价3万4550盾；ITMG(印多矿业公司股)涨价1050盾，现价2万6350盾；SRTG(Saratoga Investama Sedaya股)涨价770盾，现价4500盾；INKP(Indah Kiat股)涨价770盾，现价4500盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价800盾，现价7万550盾；UNVR(联合利华公司股）落价450盾，现价4万4050盾；DSSA（Dian Swastatika Sentosa股）落价250盾，现价2万1500盾；TLKM(国有电信公司股)落价130盾，现价3900盾。

盾币增值75点

周三，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以14442盾中间价结束，比先前价以14517盾中间价，盾币增值75点。