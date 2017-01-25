Wednesday, January 25th, 2017 | Posted by

综合指数上升16点 1美元兑13363盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升10.786点或0.20%5302.874点。但在下午收盘时，却上升16.210点或0.31%，报收于5308.253点。LQ-45指数上升3.158点或0.36%，报887.156点。

亚洲股市多数上升，日本指数下落269.510点或1.43%，报19057.50；香港指数上升99.260点或0.43%，报23049.119；上海指数上升7.00点或0.22%，报3149.550；海峡时报指数上升2.010点或0.07%，报3039.940

昨天我国整天的交易总共发生40563次，有326亿份股票易手，总值8兆盾。涨价的股有132种，落价的股有174种，233股持平。

外资净购3881亿1000万盾。

涨价的股票当中：SMGR(锦石水泥股)涨价325盾，现价9025盾；DSSADian Swastika股）涨价300盾，现价7000盾；TPIAChandra Asri股）涨价275盾，现价21775盾；INTP(印多水泥公司股)涨价275盾，现价15075盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价750盾，现价63000盾；SILOSiloam International股）落价375盾，现价11850盾；PTBA(武吉阿森煤矿公司股)落价325盾，现价1975盾；ITMG(印多矿业公司股)落价275盾，现价14525盾。

 

盾币贬值50

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13363中间价结束，比先前价以13313盾中间价，盾币贬值50点。

印尼Woori Saudara银行（PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk）货币市场观察家Rully Nova 称，盾币贬值是因为国际原油价格的降低压制商品货币，包括盾币在内。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173928

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