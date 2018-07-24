Tuesday, July 24th, 2018 | Posted by

综合指数上升16点至5931.842点
1美元兑14517盾

【本报雅加达讯】周二（24/7）综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升17.790点或0.30%5933.586点。但在下午收盘时，却上升16.046点或0.27%，报收于5931.842点。LQ-45指数上升2.172点或0.23%，报939.146点。

亚洲股市上下不一，日本指数上升113.49点或0.51%，报22510.48；香港指数上升406.45点或1.44%，报28662.57；上海指数上升46.02点或1.61%，报2905.56；海峡时报指数下落1.06点或-0.03%，报3292.65

我国整天的交易总共发生366757次，有104亿12857107份股票易手，总值66727亿98443192盾。涨价的股有203种，落价的股有155种，239股持平。

外资净购2883亿5000万盾。

涨价的股票当中：INTP(印多水泥公司股)涨价825盾，现价14525盾；ITMG(印多矿业公司股)涨价400盾，现价25300盾；PTRO(Petrosea)涨价235盾，现价1735盾；SMGR(锦石水泥股)涨价225盾，现价7625盾。

落价的股票当中：DSSADian Swastatika Sentosa股）落价1150盾，现价21750盾；TKIMTjiwi造纸厂股）落价725盾，现价12425盾；INKP(Indah Kiat)落价375盾，现价17900盾；AKPIArgha Karya Prima Industry 股）落价245盾，现价745盾。

盾币贬值32

周二，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate/JISDOR）收市，1美元以14517盾中间价结束，比先前价以14485盾中间价，盾币贬值32点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220776

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