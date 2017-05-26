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综合指数上升13点至5726.815点

1美元兑13288盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升11.736点或0.21%至5715.169点。但在下午收盘时，却上升13.382点或0.23%，报收于5726.815点。LQ-45指数上升1.245点或0.13%，报954.483点。

亚洲股市上下不一，日本指数下落126.29点或-0.64%，报19686.84；香港指数上升8.49点或0.03%，报25639.27；上海指数上升2.23点或0.07%，报3110.74；海峡时报指数下落14.95点或-0.46%，报3219.42。

昨天我国整天的交易总共发生35万4727次，有84亿3171万份股票易手，总值6兆9240亿盾。涨价的股有165种，落价的股有155种，117股持平。

涨价的股票当中： UNIC（Unggul Indah股）涨价960盾，现价4990盾；GGRM(盐仓香烟公司股)涨价675盾，现价7万4725盾；ITMG(印多矿业公司股)涨价650盾，现价1万6000盾；UNTR(友联抛拉机股)涨价475盾，现价2万4575盾。

落价的股票当中：LPPF（Matahari太阳百货公司股）落价750盾，现价1万4250盾；GMTD（Gowa Makassar股）落价500盾，现价7000盾；SCCO（Supreme Cable股）落价500盾，现价9275盾；BSWD（Bank of India（印尼）股）落价450盾，现价1890盾。

盾币增值19点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13288盾中间价结束，比先前价以13307盾中间价，盾币增值19点。