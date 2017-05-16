Tuesday, May 16th, 2017 | Posted by

综合指数上升13点至 5688.670点
1美元兑13297盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指下落15.742点或-0.28%至5659.474点。但在下午收盘时，却上升13.654点或0.24%，报收于5688.670点。LQ-45指数上升5.733点或0.61%，报952.459点。

亚洲股市上下不一，日本指数下落14.05点或-0.07%，报19869.85；香港指数上升215.25点或0.86%，报25371.69；上海指数上升6.72点或0.22%，报3090.23；海峡时报指数上升8.92点或0.27%，报3264.21。

昨天我国整天的交易总共发生24万7831次，有911亿7948万份股票易手，总值7兆750亿盾。涨价的股有139种，落价的股有175种，232股持平。

外资净购7398亿2000万盾。

涨价的股票当中：UNVR(联合利华公司股）涨价1200盾，现价4万8000盾；INTP(印多水泥公司股)涨价800盾，现价1万7800盾；GMTD（Gowa Makassar股）涨价325盾，现价7000盾；MEDC(Medco能源公司)涨价300盾，现价2560盾。

落价的股票当中：BLTZ（Graha Layar Prima股）落价1300盾，现价9700盾；ITMG(印多矿业公司股)落价800盾，现价1万5150盾；TCID（Mandom Indonesia

股）落价450盾，现价1万5800盾；GGRM(盐仓香烟公司股)落价300盾，现价7万3600盾。

盾币增值32点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank

Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13297盾中间价结束，比先前价以13329盾中间价，盾币增值32点。

Woori Saudara银行（印尼）货币市场观察家Rully Nova 称，盾币增值是因为市场商家积极响应最近发布的我国经济数据。中央统计局（BPS）公布，今年四月份我国贸易平衡顺差12亿4000万美元。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182789

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