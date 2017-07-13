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综合指数上升10.912点至5830.044点

1美元兑13340盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指下落1.108点或-0.02%至5818.024点。但在下午收盘时，却上升10.912点或0.19%，报收于5830.044点。LQ-45指数上升1.997点或0.20%，报978.177点。

亚洲股市多数上升，日本指数上升20.62点或0.64%，报20099.81；香港指数上升302.52点或1.16%，报26346.17；上海指数上升20.62点或0.64%，报3218.16；海峡时报指数上升26.76点或0.83%，报3235.67。

昨天我国整天的交易总共发生26万1785次，有59亿9500万9275份股票易手，总值5兆7350亿9132万2284盾。涨价的股有161种，落价的股有161种，123股持平。

外资净售8152亿3000万盾。

涨价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)涨价700盾，现价7万8900盾；MREI（Maskapai再保险公司股）落价690盾，现价3010盾；MREI（Maskapai再保险公司股）涨价590盾，现价3600盾；ITMG(印多矿业公司股)涨价350盾，现价1万9675盾；GEMS(Golden Energy股)涨价2790盾。

落价的股票当中：IBST(Inti Bangun股)落价445盾，现价1755盾；BSSR(Baramulti股)落价200盾，现价1600盾；BINA(Ina银行股)落价180盾，现价1020盾；MAPB（MAP Boga公司股）落价160盾，现价2600盾。

盾币增值29点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13340盾中间价结束，比先前价以13369盾中间价，盾币增值29点。