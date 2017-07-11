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综合指数上升1.82点至5773.326点

1美元兑13386盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指下落0.602点或0.01%至5770.904点。但在下午收盘时，却上升1.82点或0.03%，报收于5773.326点，创历史新高。LQ-45指数下落0.658点或0.07%，报966.629点。

亚洲股市上下不一，日本指数上升114.500点或0.57%，报20195.480；香港指数上升377.580点或1.48%，报25877.641；上海指数下落9.590点或-0.30%，报3203.04；海峡时报指数下落28.70点或-0.88%，报3217.65。

昨天我国整天的交易总共发生25万4044次，有69亿7223万2237份股票易手，总值4兆9359亿7785万5581盾。涨价的股有154种，落价的股有148种，121股持平。

外资净售6186亿5000万盾。

涨价的股票当中：UNVR(联合利华公司股）涨价775盾，现价4万7500盾；ITMG(印多矿业公司股)涨价425盾，现价1万8650盾；UNTR(友联抛拉机股)涨价350盾，现价2万7975盾；MEDC（Medco 能源公司股）涨价170盾，现价2440盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价675盾，现价7万5825盾；SILO（Siloam医院股）落价350盾，现价1万650盾；INTP(印多水泥公司股)落价325盾，现价1万7275盾；���������TBIG�（�Tower Bersama

股）落价300盾，现价7100盾。

盾币增值12点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar

Rate /JISDOR）收市，1美元以13386盾中间价结束，比先前价以13398盾中间价，盾币增值12点。