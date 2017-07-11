Tuesday, July 11th, 2017 | Posted by

综合指数上升1.82点至5773.326点
1美元兑13386盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指下落0.602点或0.01%至5770.904点。但在下午收盘时，却上升1.82点或0.03%，报收于5773.326点，创历史新高。LQ-45指数下落0.658点或0.07%，报966.629点。

亚洲股市上下不一，日本指数上升114.500点或0.57%，报20195.480；香港指数上升377.580点或1.48%，报25877.641；上海指数下落9.590点或-0.30%，报3203.04；海峡时报指数下落28.70点或-0.88%，报3217.65。

昨天我国整天的交易总共发生25万4044次，有69亿7223万2237份股票易手，总值4兆9359亿7785万5581盾。涨价的股有154种，落价的股有148种，121股持平。

外资净售6186亿5000万盾。

涨价的股票当中：UNVR(联合利华公司股）涨价775盾，现价4万7500盾；ITMG(印多矿业公司股)涨价425盾，现价1万8650盾；UNTR(友联抛拉机股)涨价350盾，现价2万7975盾；MEDC（Medco 能源公司股）涨价170盾，现价2440盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价675盾，现价7万5825盾；SILO（Siloam医院股）落价350盾，现价1万650盾；INTP(印多水泥公司股)落价325盾，现价1万7275盾；���������TBIG�（�Tower Bersama

股）落价300盾，现价7100盾。

盾币增值12点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar

Rate /JISDOR）收市，1美元以13386盾中间价结束，比先前价以13398盾中间价，盾币增值12点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187179

Posted by on Jul 11 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added