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维持宏观经济稳定和守护盾币汇率

国会正式通过贝利瓦齐约接任央行行长

【本报雅加达讯】周二（4月3日），由国会副议长陶菲克.古尼亚宛(Taufik Kurniawan)主持的国会全体会议，正式通过由现任印尼央行副行长贝利瓦尔齐约(Perry Warjiyo)继任印尼央行（BI）行长的提名，接替即将于五月进入退休期的现任央行行长阿古斯.玛尔托瓦多约(Agus Martowardojo)。

国会全会一也通过多迪.布迪.瓦鲁约(Dody Budi Waluyo)为央行行长助理或称副行长。阿古斯和其他央行行长助理也出席在雅京史纳延国会大厦举行的国会全体会议。国会第十一委员会副主席Hafisz Thohir要求上述当选央行行长委员会，在面对潜在的全球经济动荡时保持国民经济增长的稳定。

Hafisz说，“我们第十一委员会达成共识宣布贝利.瓦齐约为2018至2023年度的央行行长，和多迪.布迪.瓦鲁约为央行行长助理。

Hafisz亦希望经济稳定的状况必须以着重致力于维护盾币稳定的货币政策来完成。“此外我们也希望当选的行长和副行长，就有关在支付系统，宏观审慎和货币领域的央行政策，能够提高与政府，金融服务管理局(OJK)和国会的协调，同时保持央行的独立性。”

他亦称，往后的所有央行政策对社会福利能提供直接的影响，减少贫困，和克服在我国的经济问题。接着，最高法院将于4月中旬举行任命仪式，多迪为央行行长助理，而贝利.瓦齐约则将于2018年5月23日被任命为新的央行行长。