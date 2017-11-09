Thursday, November 9th, 2017 | Posted by

继Matahari、Ramayana、Lotus和Debenhams之后
我国又有一家GAP零售服装品牌商店关闭

【雅加达点滴新闻网1108日讯】继雅加达MatahariRamayanaLotusDebenhams之后，我国又有一家服装品牌零售商店关闭。

位于雅京南区Pondok Indah MallPIMIIGAP服装零售商店于上周已经不在继续运营。一位GAP员工周三（118日）说，揋AP服装零售商店已经关闭，因为订下的合同已经结束了”。

在合同结束之前，PIM II中的GAP服装零售商店为清仓促销大减价，折扣高达70％以上。 虽然已经正式关闭，但仍有剩余的女装可供选择。 GAP服装零售为了把剩下的服装卖掉便在隔壁暂时开了一家集市商店。这位GAP 服装零售员工继续说，这是最后的服装残货，也许要等到20181月才能结束。

不过，该员工证实，目前的GAP服装零售外卖部仍然在大印度尼西亚（Grand Indonesia）和力宝购物中心开业。尚不清楚PIM II关闭GAP服装零售商店的原因。到目前为止，财政部门不能联系PT Gilang Agung Persada的经理来获得官方声明。

众所周知，美国盖普公司（GAP）是全球最大的服装零售商之一。美国盖普公司成立于1969年，现在拥有三个品牌(GAPBanana RepublicOld Navy)、除了品质优良外，其订价也经济实惠，全世界的服饰市场设有4200多家连锁店、预计年收入超过130亿美元、员工16.5万人的跨国公司。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197797

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