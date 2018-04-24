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给企业界带来额外负担

政府撤销精制糖拍卖义务

【本报雅加达讯】政府撤销有关通过商品拍卖市场的精制糖交易的2017年第73号贸易部长条例，取消了企业界通过商品市场交易的义务。

贸易部长英卡尔迪亚斯多（Enggartiasto Lukita）日前在雅加达称，撤销2017年第73号贸易部长条例的决定，是根据肃贪委会发布的一项建议而作出的。肃贪委会建议的其中要点称，这种机制会给企业界带来额外负担。

“贸易部根据肃贪委会的建议，停止了这项义务。但是我解释了拍卖义务的原因，并说明通过商品拍卖市场进行精制糖交易的结果，”他说。

肃贪委会于今年3月12日的建议称，精制糖拍卖市场会给大型企业界带来额外的负担。这额外负担可能由消费者承担。

“有鉴于此，政府呼吁精制糖拍卖市场从本月23日起停止交易，并必须在本月30日起把精制糖交代清楚，”英卡尔说。

除此之外，通过精制糖拍卖市场购买的精制糖总量下限为1吨，只间接地满足中小型企业对原料的需求。肃贪委会终于建议，精制糖拍卖市场不是监督精制糖贸易的正确机制。

虽然如此，此前贸易部期货交易监管机构（Bappebti）发现工业用精制糖库存量供过于求的迹象，所以有潜力流入消费市场。

Bappebti在精制糖拍卖测试发现，工业对精制糖的需求量比库存量更小。这意味着，国内的精制糖供过于求，可能导致精制糖流入消费市场的风险。

英卡尔说：“贸易部已经把这一发现报告了肃贪委会。政府希望供过于求的精制糖，不流入消费市场。”