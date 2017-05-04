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经济金融发展研究中心预计

今年通胀率将超越4%指标

【本报雅加达讯】来自经济金融发展研究中心(Indef)的经济观察家阿伯拉(Abra Talattov)

预计，在2017年国家收支预算中的通货膨胀指标4%将超过。

日前，阿伯拉在雅加达说，“至今年底的4%通胀率极有可能超标。”

政府在三阶段内对900瓦电力家庭用户取消补贴和调升电费的决定，是造成通货膨胀上升的原因之一。

中央统计局(BPS)称，非补贴900瓦家庭用户电力的调整，成为2017年4月份通胀率0.09%的主要贡献者。阿伯拉说，在900瓦家庭用户组合的上升甚至达3.3%。

藉着4月份的通胀率为0.09%，则2017 年1月至4月的历年通货膨胀已达1.28%和年度的通货膨胀为4.17%。

此前，中央统计局记载，2017年3月份出现通货紧缩0.02%，是因有数种食品价格下跌的缘故。

此前，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)承诺，持续确保2017年的通货膨胀，符合政府的意愿，以免削弱民众的购买力。

财政部长认为，2017年4月份通货膨胀0.09%仍符合政府的意愿。此外，她亦称，通货紧缩主要是来自粮食，在另一方面对城市民众是好现象，因显示价格稳定。