Tuesday, May 30th, 2017 | Posted by

经济统筹部长达尔敏：
比起其他国家　我国外债仍安全

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经济统筹部长达尔敏

 

【本报雅加达讯】经济统筹部长达尔敏.纳苏蒂安表示，若与其他国家相比，我国外债仍处于安全。

他周二在雅加达解释说，虽然印尼的债务增长较快，但若与其他国家的国内生产总值与债务比率相比仍属很小，因此他没有太大担忧。

他说，政府所获得的外债绝大部分是用来建设各地的基础设施，致使不太依赖国家收支预算。

他说：“如果你现在看到的很多建筑，饮用水，高速公路等，其实并没有太多使用国家收支预算。”

直至2017年4月底，根据财政部融资与风险管理局的资料显示，政府总债务达3667.41兆盾或比3月同期的3649.75兆盾增加16.37兆盾。

中央政府债务的增长源自发行19.85兆盾国家债券，但在同一时间支付到期债务高达3.49兆盾。

总体来看，政府债务的组成是由国家债券达2932.69兆盾和来自双边与多边贷款达734.71兆盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184176

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