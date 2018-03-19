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经济统筹部长达尔敏预计

2018年首季度经济增长不会高于去年

【本报雅加达讯】经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)预计，2018年首季度的经济增长不会比2017年同期达到的5.01%更高。周一，达尔敏在雅加达称，“可能不会高于去年。”

他说，2018年首季度的经济增长不会更高的理由之一，是因为收获期由3月转移至4月，以致农业部门的贡献比2017年首季度的略有下降。

达尔敏解释说，“今年我认为4月份为收获高峰期，以致农业的贡献可能会更缓慢。因为其收成在4月份，因此收获高峰期是在第二季度，而不是首季度，就好像去年那样。”

收获期由3月转移至4月，促使政府在2018年首季度准备供应大米，俾使价格依然稳定且供应保持不变，特别是在2018年5月斋戒前的准备。

达尔敏说，“现在米价都还未下跌，所以我们必须全力以赴，使之在斋戒前下跌。我们必须花一两个星期才能使其价格恢复过来。”

此外，达尔敏估计，在2018年首季度还未完全好转的贷款增长，参与影响在各个零售部门业务的业绩，并为此期间的经济做出贡献。

此前，中央统计局(BPS)记载，2017年首季度农业部门的业务积极增长为7.12%，因为2017年3月的收获期更快。

该农业部门的成就比仅增长1.47%的2016年首季度更好，因在上述收获期间受到La Nina 和 El Nino 现象的影响。

2017年首季度在农业的所有部门都积极增长，除非是园艺商品。