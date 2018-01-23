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经济统筹部长达尔敏预测

2020年我国通货膨胀处于3%水平

【本报雅加达讯】中央通货膨胀控制小组(TPIP)在印度尼西亚银行(央行/BI)大厦刚开了一个会议，商讨在2018年所定下的3.5%通货膨胀指标。

该中央通货膨胀控制小组会议进行大约两小时卅分，特别讨论有关继续向低水平的我国通货膨胀趋势。

周一，经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)在雅加达央行大厦称，“这是中央通货膨胀控制小组在2018年召开的首次会议。是的，该中央通货膨胀控制小组有来自地区，省级，中央和国家层面的。”

达尔敏说，到2020年的我国通货膨胀率将处于3%左右的水平，且政府将继续设法抑制上述数字，符合贸易伙伴国的通货膨胀。

他补充称，“从2020年开始通货膨胀为3%正负1%。所以我们确实看到我国总体上通货膨胀的方向是在逐年下降，且我们希望使到我们的通货膨胀与各国，即在国际上的贸易伙伴国相差不远。”

据达尔敏称，该中央通货膨胀控制小组的初次会议，亦作为与中央通货膨胀控制小组属下的各地区的初始资本协调，以便落实全国指标。

虽然如此，该2018年首次中央通货膨胀控制小组会议，还未讨论去年仍高的地区通胀率。

他接着说，“我们还没有讨论它，以后可能是在7月份才邀请各地区全国性的加以讨论。因此，现在我们还没有详细讨论实质性事务。”