Posted by admin

经济统筹部长达尔敏纳苏蒂安：

标准普尔阻碍投资者来印尼投资

【本报雅加达讯】经济统筹部长达尔敏纳苏蒂安（Darmin Nasution）

认为，国际评级机构标准普尔（S&P）迟迟未把印尼的投资等级从BB +等级提高到合适投资等级，将阻碍投资者来印尼投资。

为把印尼的投资等级从BB +等级提高到合适投资等级，标准普尔认为有必要先查看一些财政数据，作为考虑修正印尼投资等级的参考资料。

为此，标准普尔人员已会见经济统筹部长达尔敏纳苏蒂安，以及将会见财政部长丝莉慕利亚妮和印尼央行领导人。

达尔敏纳苏蒂安认为，即使标准普尔已调查完毕该财政数据，修正印尼的投资等级也要在6月份才知晓。这意味着，虽然标准普尔正式把印尼的投资等级从BB +等级提高到合适投资等级，新的投资承诺也至少要到今年第三季度才能出现，不可能立竿见影。

为此，达尔敏纳苏蒂安认为，要引进投资，我们不能把整个希望寄托在标准普尔、惠誉和穆迪等国际评级机构的评估上，虽然惠誉和穆迪已把印尼的投资等级提高到合适投资等级。

无论如何，政府必须加强与投资者的合作，预备好一些能吸引投资者的工程项目，以及改善服务素质与加速营业准字的处理，改进营商便利等级。